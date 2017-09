Politsei on vahistanud 18aastase noormehe, keda kahtlustatakse Londoni metroorünnaku läbiviimises, vahendab BBC.

Londoni politsei selgitas ajakirjandusele, et kahtlusaluse vahistamine on märkimisväärne edusamm, ent terrorirünnaku uurimine jätkub.

Terrorismivastase võitluse politsei koordinaator Neil Basu ütles, et praegu ei anna politsei rohkem lisateavet kahtlusaluse kohta, sest see võib segada menetlust. 18aastane nooruk viibib hetkel politseijaoskonnas.

Eile hommikul Londoni metroojaamas toimunud plahvatuses sai vigastada ka üks Eesti kodanik. "Suurbritannia ametivõimud on andnud meile teada, et Eesti kodanik on seal vigastada saanud, aga kas vigastada sai mees või naine või kui ulatuslikud olid vigastused, seda me öelda ei oska," sõnas Eesti Välisministeeriumi meedianõunik Sandra Kamilova Õhtulehele.