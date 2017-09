ETV saade "Ringvaade" korraldas eksperimendi, et kontrollida, kui palju takistab alkoholi vahele vee joomine inimesel purju jääda. Katses osalesid koomikud Mattias Naan ja Tigran Gevorkjan.

Tigran jõi ainult alkoholi, Mattias alkoholi ja vett vaheldumisi. Naan ütles, et tema vend pidavat kogu aeg nõnda napsi võtma, et ikka vett vahele. "Ta on kuidagi kainem kui mina," itsitas Naan.

Gevorkjan ütles, et ta ei tunne, et ta peaks vett vahele jooma, et "muidu kukun ära".