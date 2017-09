Albert II rääkis hiljuti Graham Bensingeri jutusaates, et uudise autoõnnetusest teatas talle isa Rainier. See olnud väga pingeline ja emotsionaalne aeg. „Põhimõtteliselt öeldi meile, et peame haiglasse minema, sest emal ja Stéphaniel oli avarii. Ma ei mõelnud hetkegi. Läksime koos isa ja Caroline'iga, ja muidugi oli kõik väga šokeeriv ja sa ei tea, mida mõelda. Muidugi mõtled, et kõik saab korda ja et see avarii polnudki nii hull, kui sa arvasid. Alles õhtul sai selgeks, et head tulemust ei tule.“ Grace suri järgmisel päeval, kui Rainier andis loa hingamisaparaat välja lülitada.