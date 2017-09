Täna tähistab oma sünnipäeva laulja ja muusik Siiri Sisask. Ta on teinud karjääri ka filmi- ja muusikalinäitlejana ning esinenud muusikaetendustes. Siiri Sisask on esinenud ansamblitega Ruja ja Vitamiin ning solistina reisilaevadel. Ta on kirjutanud laule ja teatrimuusikat. Palju õnne!

(Arno Saar)