Täna hommikul Londoni metroojaamas toimunud plahvatuses sai vigastada ka üks Eesti kodanik.

"Suurbritannia ametivõimud on andnud meile teada, et Eesti kodanik on seal vigastada saanud, aga kas vigastada sai mees või naine või kui ulatuslikud olid vigastused, seda me öelda ei oska," sõnas Eesti Välisministeeriumi meedianõunik Sandra Kamilova Õhtulehele. "Kannatanu Eesti saatkonna poole ei ole pöördunud," lisas Kamilova.

Plahvatus toimus Parson Greeni metroojaamas, võimud käsitlevad seda terrorirünnakuna. Plahvatuses sai vigastada 22 inimest.