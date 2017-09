„Minu rollid on minu lapsed,“ ütleb Marje Metsur. Tema autobiograafias ei ole lapsi, aga näitlejabiograafias üle 200 osatäitmise, millest kaks on talle eriti kallid. Need on Mary Poppins ja Olga Zotova „Rästiku pihtimuses“. Pärast näitlejanna koondamist Linnateatrist kaheksa aasta tagasi järgnes neli aastat hiljem infarkt ning Marje enda sõnul kaotas ta elu korraga mõtte. Ometi leidis ta üles uue hingamise. Tänu tööle, mida ennekõike pakkus Vanemuine.

„Võitlused, kuristikud – kui palju neid mu elus on olnud. Kui palju mu elus on olnud pisarad! Mul on olnud väga raske elu. Aga kes ütleb, et peab kerge olema,“ ütleb sõjaaja laps Marje. Aastatele vaatamata on ta vitaalne ja optimistlik. Kui siiski meel mustaks kisub, istub ta moodsale naisele kohaselt autosse, paneb tümpsu peale ja sõidab sinna, kuhu rattad viivad.