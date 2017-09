Paar kihlus juba möödunud aasta 19. juulil ja hakkas pulmadeks valmistuma oktoobris. Pikema kaalumiseta valisid nad enda 100 külalisega pulma jaoks välja fotograafi, videooperaator ja pulmaisa. “Tulevad Eesti tipud: fotograaf Valdur Rosenvald, kes on ka mulle suureks eeskujuks, ja Toomas Vardja teeb videot,” räägib Oliver, kes peale muusikuameti tegeleb ka fotograafiaga ja peab fotostuudiot. Pulmaisa Tõnis Millinguga, kelle kasuks paar samuti otsustas, on muusik varem pulmades koostööd teinud.

“Ma võtan omale naise ja olen temaga elu lõpuni koos. Sellise mõtteviisiga olen üles kasvanud ja ma arvan, et see on õige,” lausub elektroonilist muusikat viljeleva duo Púr Múdd liige Oliver Rõõmus (24). Tema väljavalitu Joanna Erm (22) kinnitab, et abielu tundub nende mõlema jaoks loomulik samm. Oliver ja Joanna tõotavad teineteisele igavest armastust sel pühapäeval.

Temaatikast said inimesed aimu juba siis, kui kutse kätte said. “Meil on valge kutse mustas ümbrikus. See oli päris mitmele üllatus, kuigi oleme täheldanud, et see aasta on must ümbrik populaarne teema olnud. Inimesed, kes meid teavad, teavad ka, et meile meeldivad puhtad toonid ja kogu pulm on nendele üles ehitatud,” ütleb Joanna õhinal, et sõna „minimalistlik“ kirjeldab nende pidu tabavalt. “Tutvuse alguses käisime Londonis ja riietusin hästi tumedatesse toonidesse. Must oli mul põhiteema, sest see on hea lihtne värv, samamoodi hall. See on kuidagi üleüldiselt meile meeldima hakanud.”

Tuttav õmbleb valge pulmakleidi

Kleite pole Joanna poodides proovimas käinud: “Selle õmbleb mulle hea tuttav Rakverest Katrin Pikki. Surfasin Interneti avarustes ja lihtsalt vaatasin pilte, mis mulle meeldiks,” räägib Joanna. “Ma teadsin kohe, et ma tahan lasta kleidi õmmelda. See on erilisem. Siis tead, et kellelgi ei ole samasugust.” Kleit saab olema valge ning vastukaaluks on peigmees riietatud musta ülikonda, mis leiti pika otsimise peale Baltika moetänava poest.

Pärast pulmi suundub paar autoga reisile, kuhu kleit kaasa rändab. “Esimene peatuspaik on Horvaatia. Mõtlesime, et teeks sellega lahedaid pilte kuskil looduspargis või mujal. Tahaks sellega midagi kihvti teha, sest kapis ta jääb seisma,” kirjeldab Joanna pulmareisiplaane.

Pulma organiseerimine on paari jaoks olnud pigem tšill, kõige keerulisem on olnud muusikalise osa organiseerimine. “Muusika on suht klassikaline, Púr Múdd teeb ka esinemise,” kinnitab Oliver. Tema sõnul saab pulmas kindlasti tantsida ning futuristlikke meloodiaid seal kõlama ei hakka. “Põhiline on, et inimesed saaksid kaasa laulda, tantsida. Kui inimesed hästi laule ei tea, siis istutakse pigem lauas,” lisab Joanna. Hoolimata kristlikust taustast saab pulmas olema ka viisakas koguses alkoholi: “Meil ei tule kanget alkoholi. Meie tutvusringkond on selline, et neid kõrisid väga palju ei ole. Veinivalikust piisab.”

Noored armunud paneb paari pastor. “Meil on väga kihvt ja ebatraditsiooniline pastor Rakverest Karmeli kogudusest, kust mina pärit olen. Ta on ise hästi elav inimene ja me teadsime kohe, et tahame teda paari panema. Muidu käime Tallinnas Toompeal nelipühilaste koguduses,” märgib Joanna.

Pärast pulmi on paaril eesmärk soetada päris oma kodu, mis oleks linnakärast eemal. (Hanna Veermäe)

Unistavad kolmest pojast ja oma kodust

Pulma ja selleks valimistumist saavad fännid jälgida videopäevikust: “Seda on hea kunagi viie või kümne aasta pärast hea vaadata. Jaanuaris avaldatud esimest lõiku on juba praegu mõnus jälgida.” Paar soovib ka pulmapäevast videopostituse veebi teha.

Kuidas sellise kuluka projektiga nagu pulmad toime tulla? “Tööd tuleb teha,” kostab paar justkui ühest suust. Kuna kihlus kestis üle aasta, jõudsid noored piisavalt raha kõrvale panna. “Tegelikult on võimalik nii paljude asjade pealt kokku hoida. Näiteks meie korraldame pulmad ise ja kogu aeg midagi ehitame, meisterdame, värvime, lihvime. Käsitööd on päris palju,” jagab paar nippe.

Juba mõlgub neil mõttes ka pisipere. “Ideaal ja lahe oleks kolm poissi, aga kunagi ei tea, mis sealt tulla võib,” naeravad armunud. “No kolm kuni viis,” pakub Oliver tulevaste laste arvuks. “Kolm oleks päris hea,” kostab Joanna.