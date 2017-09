Eile õhtul joonistas ajakirjanik Vahur Kersna ETV "Ringvaates" seoses heategevusprojektiga "Maalides head" president Kersti Kaljulaidi portreele vildikaga vuntsid, lillekesed ja prillid. Täna lükkasid projekti eestvedajad Kersna maali tagasi sõnadega, et see ei sobi nende näituse teemaga.

Kersna sõnul ei olnud tal lihtsalt ühtegi "kiisupildi" või muu taolise nunnu teose mõtet peas ning kunagise karikaturistina otsustas ta teemale läheneda isikupäraselt.

Kokkuvõtteks ütles Kersna, et tuleb lihtsalt rohkem oma tegemisi läbi mõelda.

"Tuleb vaadata ringi, mis sa teed ja kus sa lähed ja kui sa mõtled, et sa lähed head tegema, siis see, mis sinu arvates on hea, ei pruugi olla teiste arvates hea," rääkis Kersna Publikule ja lisas, et tuleb valida keskkonda, millega end siduda.

