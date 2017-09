USA-s on kusagil 20 miljonit inimest, kes tunnistavad, et vürtsitavad voodielu teiste paaride ja kaaslastega. Kuigi grupiseks ja partnerite vahetus pole enam tabu, siis endiselt võib olla raskusi teiste huviliste leidmisega.

Tänapäeval on paarid palju vabameelsemad ja eksperimenteerimisele avatud, kirjutab Your Tango.

Mitte kõik, kuid rohkesti leidub neid paare, kes oma sekselu koos kallimaga on otsustanud vürtsitada. Olgu selleks kolmas osapool või hoopis partnerite vahetus.

See on ka põhjus, miks enam ja enam avatakse uusi portaale erinevate huvidega inimestele. Ja kui pisikeses Eestis hirmutab oht, et äkki satud kellegi tuttava otsa, siis ongi põhjus rohkem välismaal ja sealsetes portaalides uudistamiseks!