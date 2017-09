Tegevlinnapea Taavi Aas kinnitas Tallinna kunstigümnaasiumile projektiks raha eraldamist. „Linnahalli maalingute idee oli hea idee, mis meeldib ka hoone autorile Raine Karbile. Kuid loomulikult ei saa tegutseda ilma muinsuskaitsemeti nõusolekuta. Samas leian, et amet oleks võinud selles küsimuses mõelda avaramalt, sest maalingud on kenad ja saanud turistide seas menukaks.“

Moskva olümpiamängude Tallinna purjeregatiks valminud ja toona V. I. Lenini nime kandev spordi- ja kultuuripalee seisab praegu nukralt jõude, meelitades ligi vaid muretuid uitajaid ning turiste, kes naudivad sealt avanevat vaadet.Seinamaalingute projekti üks algatajaid on Märt Sults, kes kuulub ka linnahalli nõukokku. Ta põhjendab seda just hoone väljanägemisega ja selle naabrusega kultuurikatlale, kus toimuvad Eesti Euroopa Liidu eesistumise üritused. „Ei ole ilus, et väliskülalised peavad seda sellises seisukorras nägema.“ Sults käivitaski märtsis hoone maalingutega katmise projekti ja taotles selleks raha. Vastavalt Tallinna linnavolikogu otsusele eraldati selle projekti tarbeks 15 000 eurot. Sultsi projektis lõid kaasa Piradose kunstnikud ja Tallinna kunstigümnaasiumi õpilased, mille pikaaegne koolipapa nüüdne riigikogulane on.

Tallinna linnavalitsuselt 15 000 eurot linnahalli maalingutega katmiseks saanud keskerakondlasest riigikogulane Märt Sults tunneb, et hea tahte avaldus on muudetud valimiste eel poliitiliseks farsiks.

„Mis puudutab projekti käigus tehtud kulusid, siis linna finantsteenistuse andmetel on linnahalli graafilisele disainile ettenähtud vahenditest kasutatud 7000 eurot. Arve on esitanud juulis Tallinna kunstigümnaasiumile Tag Kings OÜ. Projektiks vajalik jääk on seega 8000 eurot. Mis puudutab maalingute mahavõtmist, siis maalingud tuleb lõpuks maha pesta nii või teisiti, need ongi ajutised,“ ütleb Aas ja märgib, et Tag Kings OÜ on osalenud ka EV100 raames seinamaalingute festivalil, nii et tegu on vastaval alal asjatundlike tegutsejatega.

Küsimusele, milline on olnud selle raha kasutamise kulg ja kui palju on maalingu tegemiseks raha kulunud, Sults ei vasta ja vabandab, et on lähipäevil ringi sõitmas pole arvuti taga. Ta palub saata endale konkreetsed küsimused ning lubab neile arvulise täpsusega uuel nädalal vastata. Siiski ütleb ta, et linnalt saadud raha on endiselt alles ja seisab arvel puutumatuna.

Ilus maja ELi eesistumiseks

Projekti käivitades oli linnavalitsusel kaks võimalust: iga nädal hoonet pesta, sest suguorganid tulevad sinna koos roppude sõnadega tagasi, või pesta üks kord koos graffitiga maha. „Mis oleks maksumaksjale odavam? Muinsuskaitse ütles, et kivimi seisukohast on ükskõik, sest pesemisega poleks kivist midagi alles jäänud. Peab olema puhtpragmaatiline – et hoone oleks ja meie imidž ilus Euroopa silmis. Minge vaadake, kuidas seal turismibussid peatuvad ja kuidas pulmapilte tehakse. Linnahall on jälle muutunud kultuuriobjektiks, kuid kahjuks läbi subkultuuride ja skandaalide,“ on Sults oma hea tahte suure kella külge panekust nördinud.