Väidetavalt oli naine teel voodisse, kui avastas, et ta armastatu ründab seksuaalselt ta tütart, vahendab The Sun.

Naine kutsus kohale politsei. Mees rääkis aga ametivõimudele, et naine muutus armukadedaks seettõttu, et arvas oma teismelisel tütrel olevat mehe vastu sügavamaid tundeid.

Tüdruk rääkis politseile, et mees oli teda riiete alt katsunud ja aluspesu jalast võtnud, misjärel endalt riided heitnud. Veel olla mees neiut enne rünnakut õpetanud, et see ongi päris maailm siis, kui sul on kallim.