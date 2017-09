Eile algas Tartu maakohtus protsess, milles süüdistatakse kahte meest ja kahte naist kupeldamise paragrahvi alusel , neist üks on üsna tuntud Emajõe Chicago ärimees.





Viis minutit enne istungi algust olid korrektselt kohal kõik neli advokaati, prokurör, kaks ajakirjanikku ja üks naissoost kohtualune. Prokurör küsib advokaatidelt, kus siis teised süüdistavad on? Nagu selgub, on üks süüdistatavatest haigestunud. Advokaat usub, et päeva peale saadakse ka seda kinnitav paber.Minut enne istungi algust istub saalis ikkagi vaid üks süüdistatav, kuni silmapiirini on tühi ka kohtumaja koridor. Protsessi üks kahest meessüüdistatavast siseneb kohtusaali minutilise täpsusega. Hästitoitunud lühemat kasvu mees kannab peas nokatsit ning randmel kella millega figureerib ka oma Facebooki fotodel koos oma väikese tütrega.