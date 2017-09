Politsei- ja piirivalveamet on tuvastanud rikkumisi, kus Eesti elamisloa saanud tudengid on koolikoti ja pastaka nurka visanud ja lahkunud siit hoopiski teistesse Schengeni ala riikidesse. Samas kinnitab Nigeeria tudeng, et talle põhjustab see südamevalu, sest on palju välisüliõpilasi, kes astuvad Eesti ülikooli reaalse õpihimu tõttu.

Postimees kirjutas eile, et politsei- ja piirivalveamet (PPA) pani sel nädalal pärast kuudepikkust vaagimist piiri Euroakadeemia hämara taustaga välistudengite maaletoomisele: ükski sadakonnast eksootilisest välistudengist ei saa Eesti elamisluba. PPA välismaalaste talituse juhi Signe Sulbi sõnul teevad PPA ja õppeasutused välismaalaste elamisloa menetluses koostööd selleks, et Eestisse saaksid tulla tudengid, kes päriselt soovivad siin haridust saada.„Välismaalaste seaduse järgi on õppeasutusel kaasaaitamis- ja tõendamiskohustus, mis tähendab seda nii tudeng kui ka õppeasutus peavad tegema kõik selleks, et PPA-l oleks võimalik menetluses tähtsad asjaolud välja selgitada. PPA on teinud korduvaid ettepanekuid Euroakadeemiale vastuvõtukorra muutmiseks ja täiendamiseks, kuid paraku pole sisulisi muudatusi tehtud,“ räägib Sulbi. Seetõttu otsustas PPA, et kuni Euroakadeemia ei tee muudatusi vastuvõtuprotsessis, pole võimalik anda elamisluba nendele välisriikide tudengitele, kes tulevad kolmandatest riikidest.Kuuldes, et PPA nimetas Euroakadeemia välistudengite osas ebausaldusväärseks õppeasutuseks ja keeldus kooli uutele välisüliõpilastele elamislube andmast, läheb Nigeeriast siia õppima tulla soovinud Nkwachi endast välja. „Vau! Mina kandideerisin sinna kooli, et tõesti õppida. Minu jaoks on südantmurdev, et ma ei saanud Eestisse tulla. Ma olen kulutanud palju raha, et välismaale õppima minna,“ räägib noormees. Nkwachi kandideeris Euroakadeemiasse ärijuhtimise erialale. Ta võeti ka kooli vastu, kuid viisa saamine osutus tema jaoks liialt keeruliseks, mistõttu jäi tal Eestisse tulemata. „Nigeerias ei ole Eesti saatkonda ja ma ei saanud teiste riikide kaudu ka transiitviisat. See kõik muutus väga keeruliseks.“

Aga miks valis Nknwachi just Eesti ja Tallinna erakõrgkooli Euroakadeemia? „Tegelikult kaalusin ühe variandina ka IT-kolledžit. Ma olen teie riigi kohta nii palju lugenud. See on koht noore generatsiooni jaoks, sest riigi keskkond võimaldab teha karjääri ja kiirelt areneda. Samuti on seal hea keskkond idufirma loomiseks ning vähe antisotsiaalsust,“ räägib noormees.