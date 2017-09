Samuti tõi uuring välja 2017. aastal olulisemad probleemkohad ühiskonnas laiemalt.Varasematel aastatel sama metoodika alusel läbiviidud uuringu tulemusel on küsitletuid kõnetanud peamiselt näiteks narkomaania ja tööjõupuudus. Läbivaks trendiks on olnud alati, nagu ka sel korral lastega seotu.

Enim ollakse valmis ise probleemi lahendamisel panustama vanemliku hooleta laste heaks. Nende kannul tihedalt ravivõimaluste kättesaadavuste parandamine ning erivajadustega inimesed.

Arvestades probleemkohtade edetabelit, on ootuspäraselt heategevusorganisatsioonidest tuntumad ja mainekamad haiglate lastefondid, vähiravifond „Kingitud elu“ ning SOS lasteküla.

2013. aastal oli selle edetabeli tipus toidupank, tema kannul Punane Rist ja haiglate toetusfondid.

Annetajate osakaalud erinevad oluliselt madalama ja kõrgeima sissetulekugrupi vahel, kuid kolmes keskmises sissetulekugrupis on annetajate osakaal võrdselt keskpärane. Samas on näha, et noorimad vastajad on annetamise vajalikkusest teadlikumad ning avatumad tulevikus sissetulekute kasvamisel ka ise annetama.

Enim inimesi vastas, et nad on valmis ühekordselt annetama vastavalt vajadusele ja sõltuvalt olukorrast. Püsivalt oli enim vastajaid valmis annetama 5 eurot. Alla ühe protsendi vastanutest oleks valmis igakuiselt annetusena välja käima kuni 50 eurot, ühekordse annetusena on sama summa valmis andma 4% vastanutest.

Kõige mugavamaks annetusviisiks peetakse poodides olevaid annetuskaste ja telefoniannetust, kõige vähem eelistatakse annetuse lepingu sõlmimist kaubanduskeskustes ja veebikeskkonnas tehtavat annetust kasutades selleks krediitkaarti.

83% uuringus osalenu jaoks on ka oluline saada tehtud annetuste kohta ka tagasisidet, vaid 1% vastanutest ütleb, et nemad tagasisidet ei soovi.