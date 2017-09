Pühapäeval kell 13 Tallinnas Solarise keskuses algaval Jaapani turul pakuvad erinevaid aasiapäraseid hõrgutisi ka tuntud telenäod, kes koos Tokumaru kokkadega Jaapani toidu valmistamises võistlevad.

Kokku osaleb võistluses kuus meeskonda – igas meeskonnas on üks professionaalne kokk ja üks hobikokk. Näiteks Tokumaru jaapanlasest koka Mizuki Sano paariliseks on saatejuht Robert Kõrvits, kellega koos valmistatakse külastajatele lõhenigirisid.

“Ma mäletan esimest korda, kui sõin sushit,” meenutab Kõrvits. “Võtsin ampsu makit. See maitses nagu mitte midagi sellist, mida varem olin saanud. Erakordne maitse, harjumatu, lausa kohutav! Aga nagu mu ühe hea sõbra isa on öelnud, siis proovi kõiki asju elus kaks korda, sest alles siis saad aru, kas see sulle sobib. Esimesest ehmatusest sai püsiv armastus. Sushi oli portaaliks ülejäänud jaapani köögi maailma. Täna võin pidada ennast üle keskmise austajaks ja mul on hea meel, et ka mõlemad lapsed peavad jaapani köögist lugu.”

Moekunstniku ja stilisti Karolin Kuusiku meeskonnas valmivad aga bolognyozad ja jaapanipärased veganpelmeenid.