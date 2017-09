Kui oled harjunud võid sööma, siis karbimargariini ikka ostma ei kipu. Vähemalt seni, kui seis poeriiulil või pangakontol seda tegema ei sunni, leidis žürii pärast Õhtulehe järjekordset pimetesti. Aga lõppevat nädalat vaadates ei pruugi see päev enam kaugel olla. Maksimaalselt võis üks toode koguda 90 punkti.

Eestit tabanud võipaanika valguses koosnes meie žürii veendunud võisööjatest, et selgitada välja need karbimargariinid, millega kõige valutumalt annaks võid asendada. Kuna tegemist oli pimetestiga, jõudsid kõik tooted žüriini taldrikul ning samal laual seisis ka pakk võid, et selle õige mekk meelest ei läheks.