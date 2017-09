Rootsi poliitik, Vasakpartei Faluni osakonna juht Patrik Liljegold avaldas Fabeookis, et teda vägistati noaähvardusel tema poliitiliste vaadete tõttu.

„Mind vägistati ja koheldi jõhkralt noaähvardusel, saateks tekst, et olen vasakpoolne ning minusugustele meeldibki selline kohtlemine ning lõpuks öeldi, et olen reetur,“ oli Liljegold avameelne.

Poliitiku sõnul rünnati teda juuli lõpul koduteel. Liljegoldi sõnul sooviks ta juhtunu matta nii sügavale endasse, et mitte keegi ei saaks olnust teda, kuid et teol oli poliitiline motiiv, pidi ta selle avalikustama. Liljegold kinnitas, et ta ei loobu oma vaadetest ning veelgi enam, ta kavatseb nende eest võidelda senisest tugevamini.

Politsei kinnitas, et juhtum on uurimisel. Rootsi televisiooni SVT andmeil pole veel kedagi vahistatud.