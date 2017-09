Ei kõla just julgustavalt, et kõige riskantsemad sekspoosid pole sugugi need, mida enamus meist proovida ei julge, vaid hoopis need, mida igapäevaselt paarid just eelistavad.

Tohtrid avalikustavad kolm poosi, mis kõige tõenäolisemalt võivad mehe peenise ühtes murda, vahendab The Sun.

Kõige ohtlikum on koerapoos. Selles asendis on viga saanud 41 protsenti meestest, kes kogenud seda jubedat elamust.