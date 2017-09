Reedel algas Harju maakohtus 34aastasele Anton Kartašovile esitatud süüdistuse kohtulik uurimine üldmenetluses. Põhja ringkonnaprokuratuur süüdistab Kartašovi raske tervisekahjustuse tekitamises, millega on põhjustatud oht kannatanute elule või siis pikaajaline tervisekahjustus. Süüdimõistmise korral ootab kohtualust ees nelja- kuni kaheteistaastane vangistus. Kohtuistung on kuulutatud kinniseks, kohtute pressiteenistuse väitel kõlbluse kaalutlustel.

Politsei avalikustas Kartašovi foto, soovides jõuda jälile mehe juhupartneritest ohvritele. Kõiki, kes fotol kujutatud mehega olid kokku puutunud sh neil, kellel tervisekontrollis pole HIV-nakkust tuvastatud, paluti politseiga ühendust võtta. Kui laiaks kujunes sarinakataja ohvrite ring, teab ilmselt vaid Kartašov ise. Kas kõik tema õnge langenud üheöötuttavad tõttasid endast võimudele teada andma, on pehmelt öeldes küsitav. Vastus küsimusele, mitu ohvrit figureerib mehele esitatud süüdistuses, jääb aga vähemalt esialgu kohtusaali kinniste uste taha.

Ööklubides edukalt juhusuhteid lantinud Kartašovist pole avalikkusele kuigi palju teada. Tema varasema tausta ja võimeka skoorija maine vahel ilmneb esmapilgul teatav vastuolu, kuid mingit takistust mees selles oma jõhkrate plaanide teostamisel näinud ei ole. 2006. aastal, kui Kartašov oli vaid 23aastane, olid teda juba kuuel korral kohtulikult karistatud. Tal on tulnud istuda nii trellide taga kui ka kanda karistusi vabaduses viibides. 2009. saab mees kätte juba oma üheksanda kohtuliku karistuse, mis mõistetakse talle poevarguste eest. Seni ongi Kartašov keskendunud põhiliselt vargustele kauplustest, põlgamata võimalusel ära ka kortereid. Müügisaalides on tema huvi köitnud valdavalt hügieeni- ja pesuvahendid alates hambapastast, lõpetades plekieemaldajatega. Toiduainetest on virutajale südamelähedaseks saanud kohv.

Kõlblus üle kõige

Avalikule kohtuinfole tuginedes on Kartašov kimpus olnud ka narkosõltuvusega. Tal on algharidus, sajaprotsendiline puue ning oma seadusliku töise sissetuleku on hilisem salakaval hurmur saanud juhutöödel.

Mullu sügisel rõhutas Põhja prefektuuri kriminaalbüroo teenistuse vanem Rait Pikaro Õhtulehele, et iga infokild, mis aitab välja selgitada Kartašovi ohvreid, on politseile oluline. Kannatanuist võisid eneselegi teadmata saada haigusekandjad ja -levitajad.

Kahtlustuse järgi kinnitanud Kartašov ühele oma seksuaalpartnerile, et tal ei ole suguhaigusi, mistõttu nõustus naine temaga kaitsevahendeid kasutamata vahekorras olema ja nakatus ka ise HIVi. Pikki aastaid aidsiennetusega tegelenud doktor Nelli Kalikova ei õigusta Kartašovi, kuid peab tema üheöösuhte ja kaitsevahendita vahekorraga nõustunud ohvrite lihtsameelsust lausa arusaamatuks, leides, et antud juhul jagavad vastutust nii kurjategija kui ka kannatanu.

Tervise arengu instituudist öeldakse, et nemad kohtu tegevust kommenteerida ei oska. „Meie tegeleme teaduse ja ennetuse ja kahjude vähendamisega,“ ütleb TAI avalike suhete juht Gea Otsa.