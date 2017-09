Pärast üle-eelmise aasta riigikogu valimisi välistas Reformierakond igasuguse võimaluse kutsuda EKRE valitsusse. Põhjuseks tõid oravad EKRE liikme Jaak Madisoni blogipostituse, milles too leidis, et natsiideoloogias on ka häid põhimõtteid, mis aitavad majandust elavdada ja rahvusriiki säilitada. Samuti jättis tuline rändepoliitika ja kooseluseaduse teemaline vastasseis mulje, et neil kahel parteil on vähe ühist. Üllatuslikult lähevad nad aga tänavu kohalike omavalitsuste valimistele partneritena, kes on valmis eelkõige Tallinna, aga küllap teisigi omavalitsusi koos juhtima.

On kaheldav, et EKRE maailmavaates on toimunud kahe aastaga niivõrd suur nihe, et see Reformierakonna seniste vaadetega oluliselt paremini kokku sobib. Küll aga on selle ajal muutunud kaks olulist asja: Reformierakonnast on saanud sarnaselt EKREga opositsioonierakond ning EKRE reiting on pea kahekordistunud, tehes viimasest ahvatlevama partneri kui näiteks sotsidest.

Seega näib oravate ja EKRE vastleitud sõprus põhinevat pigem külmal kalkulatsioonil kui ühistel vaadetel: oluline on vaid võimule pääseda. Selle hinnaks on aga ilmselt emma-kumma või isegi mõlema partei maailmavaade ja nägu. Huvitav, kas Reformierakond hakkab juurutama EKRE valimislubadusi, mille hulka kuulub näiteks: “Immigrante ilma omavalitsuse loata vastu ei võeta!”? Või heidab EKRE tõesti oma valimisprogrammi “10 käsku” prügikasti?