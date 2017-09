Briti näitleja Eddie Redmayne ja tema naine kannatasid viis aastat hullunud fännitari käes, kes uskus, et oli Eddie'ga varasemas elus abielupaar.

Eile mõisteti naisele tingimisi karistus. Sakslannast tõlkija Gaby Stieger (49) pommitas Eddie't armastuskirjadega, luusis tema kodu ümber ning üritas temaga korduvalt kontakti saada. Kohtus loeti ette ette filmitähe avaldus, milles too kirjeldas enda ja oma pere üleelamisi. „Püüan alati olla avatud ja sõbralik, kuna fännide toetus on minu karjääri alustala. Kahetsen sügavalt, et kohtusin Gaby Stiegeriga - ta kimbutas mind ja mu peret viis aastat lakkamatult, tekitades meid ahastust, ebakindlust ja sügavat stressi.“

Eddie sõnul oli Stiegeril kombeks tema kodumaja juurde ilmuda ning tema pereelu jälgida. „Mu pere turvalisus on mulle kõige tähtsam ning tema käitumise puhul ei saa me end turvaliselt tunda.“ Redmayne'i sõnul tõmbus Gaby nägu vihast krimpsu, kui juttu tuli tema naisest Hannah Bagshawe'st.