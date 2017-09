Loomadele mõeldud ussirohi on apteegist kättesaadav ilma retseptita - see näib aga väljapääsuna neile, kes ussidega ise hädas, kuid arsti poole oma probleemiga pöörduda ei tihka. Kas inimene saab loomale mõeldud ussirohust abi?

Sügiseti sagenevad juhtumid, kus inimesed ostavad apteegist lemmikloomadele mõeldud ussirohtu. Kui apteeker aga täpsemalt rohu tarvitaja kohta pärib, selgub, et inimestel on kavatsus seda ise tarvitada. „Või veel hullem - anda seda oma lapsele,“ kirjeldab Apotheka apteegi proviisor Catri Valner lisades, et inimeste jaoks näivad ussid olema niivõrd piinlik probleem, et seda ei julgeta isegi perearstile kurta. Nimelt on inimestele mõeldud ussiroht kättesaadav vaid arsti retseptiga, loomadele mõeldut saab soetada ilma.

Hoolimata sellest, et nii Benu apteek kui ka Südameapteek tõdesid, et nende apteekides teadaolevalt sellised juhtumid puuduvad, ei anna see selgust küsimusele, miks ei tohi inimene võtta loomadele mõeldud ussirohtu. Ravimiameti ravimiohutuse osakonna juhataja Ott Laius sõnab, et inimesed peaksid kasutama ikkagi neid ravimeid, mis on inimeste ravimiseks mõeldud. „Osad usside vastased toimeained on küll kasutusel tõesti nii inimeste kui ka loomade ravis, aga enamik loomade preparaate on kombinatsioonpreparaadid ning sisaldavad ka selliseid toimeaineid mida inimestel tänapäeval ei kasutata,“ selgitab ta. Eelkõige peitub tema sõnul probleem tõsiasjas, et eri loomaliikide raviks tuleb kasutada ravimit erinevas koguses. „Üks koera kilogramm ei tähenda sama mis üks inimese kilogramm, sest organismid lammutavad ja väljutavad toimeaineid erinevalt.“

Kui ravimi kogus pole kohandatud inimese jaoks, võib ravimi tarbija Laiuse sõnul saada kas liiga suure või liiga väikse koguse ravimit. Ta toob välja, et mõne ussirohu puhul tuleks inimesel abi saamiseks alla neelata koguni 15 tabletti. Teisalt püsib oht manustada liiga suur annus või kogeda parajaid ebameeldivusi: „See, millised kõrvaltoimed võivad tekkida, sõltub sellest, mis toimeainet või -aineid inimene kasutab. Enamikel ussirohtudel on eelkõige seedetrakti kõrvaltoimed: iiveldus, oksendamine, kõhulahtisus, aga võib esineda ka peavalu, pearinglust,“ loetleb Laius. „Kõrvaltoimena võib loomulikult esineda ka allergilisi reaktsioone, aga need ei ole enamasti annusest sõltuvad.“

Loomadele antakse ravimit profülaktiliselt,inimest ravitakse alles siis, kui parasiidid on juba tekkinud.„See omakorda tähendab, et loomadele üritatakse anda kaitset enamlevinud usside vastu ning ravimiga katta võimalikult laia toimespektrit. Inimesel vastupidi peab ravi olema täpselt sihitud nende usside vastu millega ta nakatunud on,“ selgitab Laius. Ta lisab, et inimeses elava ussiliigi diagnoosimisega tegeleb arst – seepärast on inimestele mõeldud ussirohud retseptiravimid.