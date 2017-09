„Eestimaa Laul oli laulva revolutsiooni ajal üks silmapaistvamaid üritusi, mis toimus 11. septembril 1988 Tallinna lauluväljakul. Üritusele kogunes väidetavalt 300 000 inimest üle kogu Eesti esitama poliitilisi nõudmisi ja kuulama isamaalisi laule,“ seisab Vikipeedias. Tõsi, sealgi järgneb mööndus, et „hiljem on sellise hulga osalejate võimalikkus siiski tugeva kahtluse alla seatud, kuna samavõrra rahvarohketel üldlaulupidudel on koos esinejatega platsil viibinud veidi üle 100 000 inimese“. Aga sadades meenutustes on kaasnenud selle suurüritusega ikka arv 300 000.

Sel aastal ei kohanud enam meenutusi, kuidas 11. septembril 1988 oli Eestimaa Laulu ajal lauluväljakul 300 000 inimest ja kogu rahvas oli ühtne. Järgmisel aastal samal ajal täitub sellest unustamatust päevast juba 30 aastat ja müüt 300 000 inimesest on kõik need aastad ilusasti üle elanud.

300 000 inimest korraga lauluväljakul on suur, aga samas väga ilus vale. See on iseseisvuse algusaja üks suuremaid müüte.

Tollane Noorte Hääle ajakirjanik Mart Riikoja arvab mäletavat, kuidas see arv tekkis ja nii kiiresti levis. Riikoja rääkis mulle paar päeva tagasi, et ürituse üks korraldajaid Enno Selirand tuli raadiotornist välja, vaatas hindava pilguga üle väljaku ja ütles kõva häälega, et oma 300 000 on ära. Seal ümber oli palju ajakirjanikke ja nii see läks.

Veel meenutas Riikoja, et Eestimaa Laul tekkis tegelikult täiesti argistel põhjustel. Nimelt korraldasid tema ja Selirand koos ühe kooperatiiviga jaanipäeva aegu Pirita jõekääru saarel vägeva peo. „Piletimüügiga tegeles Tallinna Mererajooni komsomolikomitee. Kassades said piletid otsa ja edasi müüdi nende pähe jumal teab mida. Järgmisel päeval kuulsime, et piletimüük kukkus täiega läbi ja raha pärast kulusid üle ei jäänud. Meie Sulirannaga, nagu ma Ennot kutsusin – olime meeletult tigedad ja nõudsime paar kotitäit raha endile. Ei antud. Lasime siis tuttavatel kunstnikel joonistada saare dekoreerimise projekti, lavajoonised, kirjutasime stsenaariumi ja esitasime komsomolile suure ametliku arve. Seda ei julgenud nad maksmata jätta.“ Nii Riikoja meenutas.

Pärast seda mõtlesid nad kohe Selirannaga, et peaks ise raha teenima ja korraldama ühe tõelise ürituse ja veel lauluväljakul. Kohe algul olevat Selirand öelnud, et tema toob Ernesaksa enda ka kohale. Ernesaks juhataski seal oma laulu „Mu isamaa on minu arm“. Siis hakkasid nad kulusid kokku lööma. Tehnika ja lavaga polnud hullu, aga turvamine ja piletimüük oleks kohutavalt maksma läinud. Siis tekkiski mõte tasuta üritusest, kus raha teenitakse annetustest. Selirannal olevat tulnud sinimustvalgete lindikeste ja lipukeste müümise mõte ja see hiljem töötaski.

Siis millalgi oli Selirand kutsunud Riikoja Tallinna matkamajja koosolekule. Riikoja meenutas, et laua taga olid Savisaar, Jaak Tamm ja kes kõik veel: „Sulirand oli idee Rahvarindele maha müünud. See mulle ei meeldinud, aga tagantjärele arvan, et ju ta tegi õigesti. Ah jaa, seda üritust välja mõeldes oli meil soov teenitud raha eest endale uued autod osta. Need jäid ostmata, aga oma aja kohta teenisime ikka kopsakad summad.“

Kui palju rahvast mahub lauluväljakule?

Miks 300 000 on müüt? 2014. aasta üldlaulupeo „Aja puudutus. Puudutuse aeg“ 1. kontserdile müüdi pileteid ja jagati kutseid kokku 52 135, laulupeo 2. kontserdile 67 322. Peol osales 33 025 lauljat ja 10 082 tantsijat. Liites juurde tantsupeo kolme etenduse 34 365 vaatajat ja ligi 1500 korraldustiimi liiget, käis peol 198 929 inimest. Aga see on kõik kokku liidetuna, mitte ühel ajal ja mitte ka ühes kohas.

XII noorte laulu- ja tantsupeo laulupeokontserdile väljastati üle 50 000 pileti ja kutse, lisaks 26 000 lauljat ning 8500 tantsijat. Publikualal vaba kohta leida oli äärmiselt raske ning ka väljaku külgedel käis suur tunglemine.

Esinejaid ja publikut lauluväljakule palju üle 100 000 ei taha mahtuda. Minu kehamälus on olemas nii Eestimaa Laul kui ka 2014. aasta kaks laulupeokontserti. Eestimaa Laulu ajal oli väljak küll rahvast pungil täis, aga äärtes ja taga oli võrreldes laulupeoga palju rohkem ruumi. Ka laulukaare alune oli oluliselt tühjem. Tõsi, laulupeo vipp-alal kaare lähedal istub vaid kuni 7000 pealtvaatajat ja seal oli Eestimaa Laulu ajal palju rohkem rahvast. Tänapäeval võtab pinda ära ka suur helipuldi telk ja selle tagune, kust midagi ei näe, ning TV-poodiumid ja neid piiravad aiad. Aga see ei muuda suurt pilti.

Viimase üldlaulupeo pühapäevane kontsert tekitas tõesti tunde, et ka lauluväljaku äärtesse ega taha rohkem kedagi ei mahu. Paljud tunnistasid ka paanikahoogusid, mida kõikjal su vastu puutuv inimmass tekitas.

Kas kujutate ette, et lauluväljakul oleks kolm korda rohkem inimesi? Ilmselt näeks me siis esimesi inimohvreid.

Lauluväljaku juhataja Riho Rõõmus viskas mu 300 000-inimese-küsimuse peale nalja, et lauluväljaku territoorium on 300 000 ruutmeetrit, ühele ruutmeetrile mahuks tihedalt seisma neli inimest ja seega, kui vaja, võiks sinna kogu Eesti rahvas korraga ära mahtuda. „Mitteteadjad või asjatundmatud korrutavad lauluväljakul olevate inimeste arvu tavaliselt kahega, kui on suur ja hoomamatu inimmass,“ ütles Rõõmus siis ja kalkuleeris: „Tegelikult mahuks publiku teistsuguse paigutuse ja infrastruktuuriliste investeeringutega tipphetkel publikualale korraga ligikaudu 100 000 inimest. Lisaks need, kes ringi liiguvad. Selge, et siis ei saa kõigile garanteerida mugavat kohta.“

Rõõmus rääkis veel, et tema arvates võiks laulupeole müüa vähemalt 100 000 piletit küll, aga kindlasti hakkavad selles küsimuses järjest enam kaasa rääkima tuletõrje- ja päästeamet, politsei ja eriteenistused. Turvalisuse ja evakuatsiooni peale varem nii palju ei mõeldud. „See on ka põhjus, miks superstaaride kontsertide piletimüügil on piir peal – turvariske hindab välismaine tuurikorraldaja, tuur on kindlustatud ja kui juhtub midagi ja selgub, et norme on rikutud, siis kukub kindlustus tagant ära.“ Aga see on teine teema, kuigi huvitav.

Lõpuks ütles lauluväljaku juht: „Minus elab Eestimaa Laul, kus ma ka oma bändiga Vanaviisi esineda sain, koos selle müüdiga 300 000 inimesest... Keegi ei tea, kui palju inimesi sealt läbi võis käia. Ühed tulid, teised läksid ja võib-olla käiski kokku 300 000 inimest.“