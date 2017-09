Tõdemus, et loodus tühja kohta ei salli, kehtib ka poliitilise reklaami puhul – kui välireklaam on aktiivse agitatsiooni ajal keelatud, siis seda aktiivsemalt trügib poliitik valija vaatevälja (sotsiaal)meedias, sest seda seadus otsesõnu ei keela. Kuid lubatu piire kombitakse mujalgi – eks ole ju kolossaalne välireklaam ka linnahalli hoone ülevõõpamine Märt Sultsi eestvedamisel. Et viimast toetas 15 000 euroga Tallinn, oli vaid aja küsimus, et juhtumit asub uurima erakondade rahastamise järelevalve komisjon.

Kui võimatu on saada võid?

Seda võib igaüks oma kodupoes proovida – on suur tõenäosus, et maitsestamata võid pole kas üldse müügil või saab seda ainult kalli raha eest. Ometi on aastakümnetetagusest defitsiidist asi kaugel – valitsusjuht ei tõtta isiklikult võiladusid avama (kuigi huvitav kokkusattumus on, et võid pole saada siis, kui Keskerakond võimul on), ning leiva-saia ja leivapealse lai valik poodides tuletab pigem meelde ühe teise peaministri sõnu „kui see on kriis, siis ainult sellises kriisis ma tahaksingi elada.“