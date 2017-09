Seejuures tuleb viienda kategooria torme ette üsna harva. Viimase sajandi jooksul on neid olnud vaid 35, mille hulka on arvestatud juba ka Irma. Ka USA viie ohvrirohkema orkaani hulgas pole ühtki viienda kategooria orkaani.

Atlandi ookeani põhjaosa orkaane on järjepidavalt jälgitud ja kirjeldatud alates 1851. aastast. Esimene viienda võimsuskategooria orkaan, mille puhul on tuule kiirus enam kui 250 kilomeetrit tunnis, registreeriti alles 1924. aastal. Arvatakse, et selle aastani liikusid sama tugevad tormid ookeani kohal ning ei jõudnud saarte ega rannikuni, mistõttu neid pole ka fikseeritud.

Viimastel nädalatel räsisid Ameerika Ühendriike kaks väga võimsat orkaani Harvey ja Irma, mis tõid endaga kaasa nii inimohvreid kui ka miljardites dollarites materiaalset kahju. Irma oli koguni nii kohutav, et see ristiti Irmageddoniks. Kuid millised on suuremad ja võimsamad orkaanid, mis on tabanud Ühendriike kogu tema ajaloo vältel?

Põhja- ja Kesk-Ameerika piirkonnas külvas enim surma oktoobris 1780 märatsenud Suur orkaan (Great Hurricane) ehk San Calixto orkaan, mille kohta pole peaaegu üldse andmeid, sealhulgas trajektoori ja tugevuse kohta, kuna sellal veel ametlikku andmebaasi ei koostatud. Oletatakse, et tuule kiirus võis olla üle 320 kilomeetri tunnis. Ka hukkunute arv pole teada, kuid arvatakse, et see oli umbes 22 000 inimese ringis. See orkaan käis üle peamiselt Kariibi mere saartest, kuid arvatavasti jõudis ka Florida idaossa ja veel mõningasse USA osariiki, kuid peaaegu kõik hukkunud olid siiski Kariibi saarte elanikud. Kuna sellal käis USA iseseisvussõda, siis abistas orkaan ka üht sõdivat poolt: Martinique’i lähistel ajas torm ümber prantslaste 40 laeva ja hukkus umbes 4000 meremeest. Ka Briti merevägi kandis mõningaid kaotusi.

Galvestoni Suur orkaan tappis tuhandeid

USA kõigi aegade ohvrirohkeim orkaan oli Galvestoni Suur orkaan, mis tabas 1900. aastal Galvestoni linna Texases. Linnaelanikud nimetasid looduskatastroofi Suureks tormiks (Great Storm).

Põhja-Atlandi orkaanide edetabelis on see hukkunute arvult kolmandal kohal (pärast 1780. aasta Suurt orkaani ja orkaani Mitch 1998. aastal). Orkaan tappis umbes 6000 kuni 12 000 inimest, kuid ametlikud andmed pooldavad enim arvu 8000. Hukkunuid oli väga palju eeskätt suurte lainete tõttu ja ka seepärast, et ei antud tormihoiatust. Hinnanguliselt võis tuule kiirus olla 214–233 km/h, mis teeb sellest neljanda kategooria orkaani. Majanduslikku kahju tekitas orkaan umbes pool miljardit dollarit.

Teisel kohal hukkunute arvu poolest on Okeechobee neljanda kategooria orkaan ehk San Felipe teine orkaan, mis tegutses 1928. aastal lisaks Kariibi mere saartele aktiivselt ka USA idarannikul, Florida, Georgia, Lõuna-Carolina ja Põhja-Carolina osariigis. Orkaan jättis kõikjal maha musta maa ja tappis kõige tagasihoidlikumate arvestuste kohaselt vähemalt 2500 inimest. Enim ohvreid USAs oli Floridas asuva Okeechobee järve ümbruses, kus veetase tõusis kuni kolm meetrit. Tuulekiirus oli umbes 260 km/h. 1928. aasta hindades oli majanduslik kahju sada miljonit dollarit.

Järgmisena on surmavamate orkaanide edetabelis Chenière Caminada ehk Louisiana orkaan, mis 1893. aasta oktoobris laamendas peamiselt Louisiana osariigis Chenière Caminada saarel, kuid tegi pahandust ka Mississippi osariigis. Saffiri-Simpsoni skaalal oli tegemist neljanda kategooria orkaaniga. Tuule kiirus oli 215 km/h ja hukkunuid arvatakse olevat 2000 ringis. Saare 1500 elanikust sai surma 779, peamiselt üleujutuse tõttu. Nimetatud aasta hindades oli majanduslik kahju viis miljonit dollarit (2005. aasta hindades 102 miljonit). Samal aastal USAsse jõudnud Sea Islands’i orkaan tappis Georgia ja Lõuna-Carolina osariikides 1000–2000 inimest.

Esiviisikusse kuulub ka 2005. aastal tegutsenud Katrina, mis on arvatavasti selle sajandi kõige kuulsam orkaan. Puudutanud vähesel määral Kariibi saari, jättis ta oma kõige suurema jõu USA ida- ja kaguranniku jaoks, alustades hävitamistööd Floridast. Tuul puhus kiirusega 280 km/h. Enne Louisianasse jõudmist torm küll mõnevõrra rauges, kuid tagajärjed olid siiski katastroofilised. Kõige enam sai kannatada New Orleans, mis jäi umbes 80% ulatuses vee alla. Linnas ja selle ümbruses hukkus orkaanis ja selle põhjustatud üleujutustes 1500 inimest, Mississippi osariigis oli hukkunuid üle 200. Kümned tuhanded inimesed jäid koduta. Katrina majanduslik kahju oli 108 miljardit dollarit ja kuni tänavuseni troonis ta selles edetabelis kindlalt esikohal.

Suurimat kahju tegid Harvey, Katrina ja Irma

Kui rääkida USA riigile kõige kulukamateks kujunenud orkaanidest, siis on praegu veel esikohal Katrina, kuid arvatavasti see muutub üsna pea. Nimelt on USA kompanii AccuWeather juhi Joel Myersi sõnutsi juba välja arvestatud, et äsjased Harvey ja Irma lähevad USA majandusele maksma vähemalt 290 miljardit dollarit, kusjuures Harvey osa selles küündib 200 miljardini. Summa rehkendamisel võeti arvesse ettevõtete tööseisakuid, tööpuuduse kasvu, põllumajandustoodangu hävimist, bensiinihindade tõusu, eraomandi purunemist. Kuna summad pole veel lõplikud ega ametlikud, siis ei saa veel Harveyt ja Irmat esikohale paigutada, kuigi nad tõenäoliselt sinna kuuluvad.

KANNATANUID ABISTAMAS: USA esileedi Melania Trump ja president Donald Trump jagasid neljapäeval Floridas kannatanutele võileibu ja banaane. (REUTERS/Scanpix)

Tavaliselt arvatakse, et madalama kategooria orkaan pole nii ohtlik ja kahjulik kui mõni kõrgema kategooria orkaan. Kuid see on eksiarvamus, sest näiteks kõige rohkem majanduslikku kahju tekitanud Katrina oli kõigest kolmanda kategooria orkaan. Esiviisikusse kuulub ainult üks viienda kategooria orkaan, teised kõik on teise ja kolmanda kategooria omad.

Kui praegu on ametlikel andmetel kahjumlikumate orkaanide eesotsas veel Katrina, siis talle järgneb maksimaalselt 185 km/h liikunud orkaan Sandy, mis põhjustas 2012. aastal majanduslikku kahju enam kui 71 miljardi dollari ulatuses. Kariibi saarte ja Florida ranniku kõrval oli orkaani tugevasti tunda ka USA kirdeosas (New Jersey, New York, Connecticut), kus see tekitaski kõige suuremat kahju. New Yorgis olid ulatuslikud üleujutused, vee alla jäid tänavad, metrood, tunnelid. Maha jäid tuhanded purustatud hooned. Surmasaanute arvus ei olda üksmeelel: räägitakse kaheksas riigis hukkunud 185 kuni 286 inimesest. Sandy on olnud Atlandi orkaanidest ka kõige suurema diameetriga orkaan (1520 või teistel andmetel isegi 1800 kilomeetrit), kuigi kuulus võimsuselt kõigest esimesse kategooriasse.

Tekitatud kahju poolest on praegu USAd tabanud orkaanide hulgas kolmandal kohal Ike, mis septembris 2008 laastas teise kategooria orkaanina USA kagupiirkonda (tekkides kuulus ta neljandasse kategooriasse). Saanud alguse Aafrika läänerannikult, jõudis ta Kariibi mere kaudu Texasesse. Orkaani diameeter oli üle 900 kilomeetri ja tuule kiiruseks mõõdeti 230 km/h. Ike purustas Texases Galvestoni linna ja põhjustas kannatusi ka Houstonile, sest suurlinn oli pärast orkaani veel ligi nädala jooksul elektrita. Hukkunuid oli USAs üle 110, kuid kokku ligi 200. USA majandusele põhjustas Ike kahju umbes 29,5 miljardit dollarit. Muide, Kuuba ajaloos oli Ike kõige suuremat majanduslikku kahju tekitanud orkaan (7,3 miljardit USA dollarit).

Kuni 2005. aastani oli kõige kulukam orkaan Andrew, mis aga üsna pea langeb esiviisikust välja. Augustis 1992 Bahamat, Lõuna-Floridat ja Edela-Louisianat tabanud Andrew oli üks purustavamaid orkaane, mille kahjusid hinnati 26,5 miljardile dollarile, teistel andmetel 34 miljardile dollarile (1992. aasta hindades). Tuule maksimaalne kiirus oli 270 km/h. Floridas jäid miljonid inimesed koduta. Kokku hävitati täielikult 65 000 ja osaliselt enam kui 124 000 hoonet. Hukkunuid oli 65.

2005. aastal tõusis kõige tugevamaks orkaaniks Atlandi ookeanil Wilma, mis oli eriti ohtlik Mehhikole, Kuubale ja Floridale. Seda peetakse kõige intensiivsemaks orkaaniks Atlandi ookeanil, mille maksimaalne kiirus oli 295 km/h. Wilma käis mitu korda rüüstamas maismaad, nõudes 62 kuni 87 inimese elu. Ameeriklastele põhjustas orkaan üle 20 miljardi dollari kahjusid, kuid mõningatel andmetel võis see olla koguni ligi 30 miljardit.

Võimsaim tuul möllas 345 kilomeetrit tunnis

Tuule kiirus on peamine kriteerium, mille põhjal määratakse orkaani tugevuskategooriat Saffiri-Simpsoni skaalal. Seejuures tuleb arvesse võtta, et eri allikates on orkaanide kiirused ka erinevad, mistõttu alljärgnev on kõigest üks võimalikest edetabelitest.

Kõige suurem oli tuule kiirus USAs möllanud orkaanidest Patricial, mis on ka kõige võimsam orkaan läänepoolkeral, mis kimbutas peale Kesk-Ameerika ja Mehhiko ka Texast. Patricia saavutas 2015. aastal maksimaalseks kiiruseks 345 kilomeetrit tunnis, kusjuures mõni tuulepuhang ulatus isegi 400 kilomeetrini tunnis. Sellele vaatamata hukkus orkaani tagajärjel kõigest 13 inimest ja majanduslik kahju oli vaid pool miljardit dollarit.

Järgmisel kohal on orkaan Allen, kui 1980. aastal mõõdeti selle keskmes tuule kiiruseks 305 kilomeetrit tunnis. Looduskatastroof puudutas Kariibi mere saari, Mehhiko põhja- ja idaosa ning USA Texase osariigi lõunaosa. Orkaan tappis 269 inimest ja majanduslik kahju ulatus 1,3 miljardi dollarini.

Vaid mõni nädal pärast orkaani Katrina 2005. aastal moodustunud orkaan Rita tõi Ameerika Ühendriikidesse suuri vihmasadusid ja tegutses peamiselt Texases, aga ka Louisianas, Floridas, Missouris, Illinoisis ja mujal. Kõige tugevamalt kannatasid linnad Beaumont, Port Arthur ja Orange. Umbes 100 000 inimest evakueeriti. Maksimaalseks tuulekiiruseks mõõdeti 285 kilomeetrit tunnis. Hukkus 97 kuni 125 inimest. Orkaani tulemuseks oli 12 miljardit dollarit majanduslikku kahju.

Kariibi merel 1998. aastal tekkinud orkaan Mitch rüüstas põhiliselt Kesk-Ameerikat, kuid jõudis nõrgenenuna ka Lõuna-Floridasse. Tuule kiirus oli 285 km/h ja hukkunuid oli kokku üle 11 000, kusjuures USA kodanikke sai surma vaid kaks. Kui Mitchi majanduskahjuks saadi üle 6 miljardi dollari, siis USA kaotus oli vaid 40 miljoni dollari ringis.

Tuule kiirus 295 km/h on fikseeritud juba mitmel orkaanil. Üks selline oli näiteks 1935. aasta Tööpüha orkaan (Labor Day Hurricane), mille kiiruseks on mõnikord märgitud ka 260 või 300 km/h. Ka Wilma (2005) ja Irma (2017) olid 295-lised.

USAd vintsutanud orkaanidest olid võimsamad veel Carla (1961), Camille (1969), David (1979), Andrew (1992) ja Katrina (2005). Kõigil nendel orkaanidel oli tuule kiirus 280 kilomeetrit tunnis.

Saffiri-Simpsoni orkaaniskaala

Kategooria Tuule kiirus (km/h)

1 19–153

2 154–177

3 178–209

4 210–249