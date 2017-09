Sügisel on aiamaal palju koristamist ning selle käigus tekib virnade kaupa taimede jäänuseid ja lehti. Mida sellega teha? Vastus on kompostida!

Kompost on igas aias väärtuslikuks pinnase parandamise vahendiks ja selle kasulikkus on teaduslikult tõestatud. Vastupidiselt ainult mineraalväetise kasutamisele säilitab ja parandab kompost mulla viljakust. Kodus kompostimise positiivne lisaefekt on majapidamisjäätmete hulga vähendamine kuni 30% võrra. Lisaks hoiab kompostimine kokku raha ning on aktiivne panus keskkonnakaitsesse.

