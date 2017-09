Aedniku töövarustuse hulka kuuluvad kindad, labidad, rehad, kastekannud, kuid on üks peamine asi, mida vajab ja igatseb iga aednik – see on kasvuhoone. Eriti veel korralik ja kvaliteetne kasvuhoone.

Kasvuhoone on vajalik nii kevadel kui ka sügisel, seega on praegugi õige aeg mõelda selle soetamisele. Kasvuhoone ei pea ilmtingimata suur olema, võib ka väike. Ja miks ka mitte kasvulava?

