Suvepealinnas Pärnus Nikolai tänaval asuv Nikolai Lehtla on mõnus vaikne ja väljapeetud koht, kus rahulikult aega veeta.

Söögi- ja joogipoolis on Nikolai Lehtlas igati aus ning taskukohane nii tsaarile, presidendile kui ka otseloomulikult lihtkodanikule. Menüü maitsvasse valikusse kuuluvad näiteks mandli paneeringus kanafilee kurkumi-tšilli kastmega, magus-terav sea sisefilee, piprapihv, grillitud tuunikala ja palju muud. Rohkelt on sobivat ka kergema toidu austajatele ja magusasõpradele. Ära ei ole loomulikult unustatud ka pere pisemaid, kellele pakutakse lastepraade.

Hommikul üheteistkümnest kuni üheni lõunal pakutakse eraldi hommikusöögimenüüd. Oluline on märkida ka seda, et Nikolai Lehtla on ainus söögikoht Pärnus, mis pakub tervislikku korralikku sooja toitu kuni poole neljani hommikul.

