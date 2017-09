Sel nädalal avas Pärnu muuseum kaks sügisnäitust, mis pakuvad põnevat vaatamist nii kunsti- kui ka ajaloohuvilistele.

Pisut süngemas saali osas, mis justkui maa-aluseid käike meenutab on ennast sisse seadnud arheoloogianäitus „Mündist mõõgani“, kus on väljas Pärnumaalt leitud arheoloogilised aarded. Need aarded on leitud arheoloogiliste kaevamiste käigus või läbi juhuse tavakodanike poolt.

Juhus mängib arheoloogias väga tähtsat rolli ning paljud haruldased ja erilised arheoloogilised esemed ongi leitud täiesti kogemata. Juhuleidude puhul on aga sage probleem, et tagantjärgi pole võimalik täpselt selgeks teha, kuidas ja millistel asjaoludel ese pinnasesse sattus. Ainukene võimalus on uurida eset ennast ning panna see oma lugu jutustama. Tänu sellele on võimalik anda esemele elu ning jõuda tõdemuseni, et ka Pärnumaa pinnas on endas peitnud tõelisi arheoloogilisi aardeid ja haruldusi.