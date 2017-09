Kõik on peas – nii jumal kui ka saatan. Seda piltlikult väljendades, aga miks mitte ka teaduslikult. Tartu ülikooli psühhofüsioloogia professor Jaanus Harro kinnitab, et armastus pesitseb ajus, mitte südames. Niisamuti on ajus peidus psüühika tumedad tahud – depressioon, sõltuvus, kuritegelikud hälbed.

Tõsi küll, nii peeneid mõõteriistu nüüdismeditsiin veel ei evi, et psüühikahäireid pelgalt ajupildi järgi tuvastada, kuid käitumise regulatsioonimehhanisme uuriva Harro sõnul on tõenäoliselt vaid mõne aasta küsimus, kui näiteks aktiivsus- ja tähelepanuhäiret ei diagnoosita enam käitumise iseärasuste põhjal, vaid ajuülesvõtete ja teiste bioloogiliste meetodite abil.

Hiljaaegu, kui Katrin Lust paljastas „Kuuuurija“ saates pedofiilide võrgustiku, tekkis arutelu, kas pedofiilia on haigus või ikkagi lihtlabane perversne kuritegu. Kas ajuteadlastel on oma seisukoht?

Siin ei ole tähtis, mida üks või teine inimene asjast arvab. tähtis on, milline on ühiskondlik kokkulepe – kas seda peetakse kuriteoks, haiguseks või ebamoraalsuseks. Näiteks alkoholismi, sõltuvushäiret, on eri aegadel vaadeldud erinevast vaatenurgast. Praegu levitame seisukohta, et alkoholitarvitamise häire on ajuhaigus. Alkohol muudab aju aegamööda teistsuguseks, sealhulgas aitab aju inimesel endale valetada, et mingit probleemi ei ole.