Brittide statistika andmeil abiellub üha rohkem ekskaasasid hiljem uuesti. Suundumus on saanud nimeks bumerangabielu.

Juriidilist nõustamist pakkuva firma Co-Op Legal Services teatel on veerand lahutatud britte kaalunud eksabikaasaga kooselu jätkamist. 12% neist ongi leivad taas ühte kappi pannud. Nende seast 73% põhjendas, et oli suutnud truudusetuse andestada, 40% aga tunnistas lihtsalt, et armastab eksi edasi.

Psühholoog Christine Webberi sõnul purunevad paljud abielud lapse sündides, kui elu muutub stressirohkeks. See seletab, miks eksabikaasad võivad aastaid hiljem jälle teineteise juurde tee leida. „Lisaks muutuvad inimesed vanusega sallivamaks. Nad mõistavad, et ägedate noorpõlvetülide põhjused polnudki nii tähtsad,“ ütles Webber The Telegraphile.