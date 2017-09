Endine One Directioni laulja Zayn Malik annab mõista, et tema ja Harry Stylesi vahel valitseb vimm.

Kaks aastat tagasi bändist lahkunud Zayn (24) rääkis hiljutises intervjuus, et tema ja Harry ei käi läbi.

„Ausalt öeldes ei rääkinud ma Harryga isegi siis, kui ma bändis olin," rääkis Zayn, kes kurameerib tippmodell Gigi Hadidiga, ajakirjas Us Weekly. „Nii et ma tõesti ei arvanudki, et pärast minu lahkumist meil erilised suhted oleksid. Ja polegi ausalt öeldes olnud."

One Directioni ülejäänud liikmetega taasühinemise vastu pole Zaynil midagi - nii 10-15 aasta pärast, toonitab ta.