Eesti bränd Ecomari rõõmustab kauni välimusega ärikingitustega, mis sobivad ideaalselt ka kõige olulisemate äripartnerite ja klientide üllatamiseks ning kliendisuhete kinnistamiseks.

Ecomari marjad ja viljad on vaid põhjamaised. Need on aeglaselt kuivatatud, mis jätab marja rohkelt vitamiine, säilitab eheda värvi, pehme tekstuuri ning mahlase maitse. Valitud on väekad marjad: jõhvikas, mustikas, aroonia, mustsõstar, ebaküdoonia, õun, astelpaju, kõrvits.

Sektsioonidega kinkekarpides on valik erinevaid marju ja vilju belgia šokolaadides.

Ecomari tooted EI SISALDA säilitus- ja värvaineid ega muid keemilisi aineid!

Miks ärikingituseks?

Tooted tekitavad hea meeleolu, loovad elamuse, ergutavad erinevaid meeli ning on pehme tekstuuriga. Ava pakend ja nuusuta neid erilisi lõhnu. Ka äripartnerile pole kuidagi piinlik viia sellist efektset ja stiilset kingitust. Pealegi on kõiki tooteid võimalik brändida.

Muide, Ecomari marjad ja viljad šokolaadis on valitud ka Eesti EL-i eesistumisaja kingituseks Brüsselisse.

Võtsime ühe suurema kinkekarbi ja mekkisime seal peituvaid tooteid. Milliseid emotsioone need tekitasid?

- Väga nutika pakendilahendusega kingitused, sellist on lausa rõõm saada. Väga stiilne ja viisakas ning ka sisus ei pea pettuma.

- Karbil oli üliilus välimus. Kindlasti oleks töötajatel hea meel, kui ettevõtte jõulupakk just Ecomari poolt oleks! See on klass ja kvaliteet omaette. Visuaalne pool ja maitse on paigas ja läbi mõeldud.

- Tervislik magusaamps, kust oma jao saab ka nõudlikum šokolaadisõber.

- Mulle meeldisid kõige enam maiustused klaaskarahvinis. Kui kommid ja snäkid said söödud, siis saime sellest pisikese lillevaasi.

- Gurmeesnäkk astelpaju ribadega oli päris põnev. Mulle astelpaju muidu eriti ei meeldi, aga selle gurmeecomboga sobis küll väga hästi.

- Erinevad marjad belgia šokolaadides olid eriti hõrgud.

- Kommid on väga mõnusad ja üldse mitte liiga magusa maitsega. Marjamaitselised kommid maitsevad päriselt ka nagu marjad!

- Eriti huvitav oli kõrvits šokolaadis. Kõrvits lisas veidi "soolasust", kui seda nii nimetada võib.

- Piparkooke mekkides tuli juba septembrikuus jõulutunne – tunda oli ka jõhvika, kõrvitsa ja ebaküdoonia maitset. Piparkookide pakk on muide suures, 160-grammises pakendis ning just värvi lisavad kirgaspunased jõhvikad.

- Piparkookide puhul meeldis mulle väga see, et klassikaline maitse oli segatud väikese vimkaga. Sellisest jõulupakist küll ära ei ütleks!

- Väga maitsvad piparkoogid – maitsevad nagu päris.

- Tervikuna moodustab pakend väga hea ja meeldiva koosluse. On nii tervislikku osa kui ka patustamist.

Ecomari hoolib:

* Piparkoogid on loodud spetsiaalselt Eesti Vabariigi 100. juubeliks. Piparkoogipaki ostuga toetad EV100 projekti Igal Lapsel Oma Pill.

* Ecomari marjapakke pakendavad rehabilitatsioonikeskuse erivajadustega noored.