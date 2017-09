Romantiliste komöödiate täht Kate Hudson on tõmbanud endale kaela miljonite naiste viha.

38aastane kahe lapse ema vastas ajakirjas Cosmopolitan küsimustikule, mille üks küsimus kõlas: „Mis on kõige laisem asi, mis sa teinud oled?" Filmitäht vastas: „Keisrilõikega sünnitamine!"

Sotsiaalmeedias läks seepeale möll lahti. Mitmed naised märkisid, et keisrilõiget tehakse tihti hädaolukorras ja see on päästnud paljude laste elu, kirjutab Daily Mail.

„Kate Hudson, see, et sünnitasin oma tütre keisrilõikega, selle asemel et tal surra lasta, oli minust tõesti „laisk"," oli vaid üks sarnastest kommentaaridest. „Minu lugupidamine sinu vastu vähenes märkimisväärselt."