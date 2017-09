Eile anti Harvardi ülikoolis välja tänavused liba-Nobeli preemiad ehk auhinnad, mille taga olevad uurimistööd panevad inimesed esmalt naerma, siis aga mõtlema.

Tänavu olid võiduteemadeks järgmised küsimused: kas kass saab eksisteerida nii vedelal kui ka tahkel kujul, kuidas mõjutab krokodilli nägemine hasartmängureid ning milline mõju on didžeriduu mängimisel norskamisele, vahendab Reuters.

Viimane, Zürichi ülikooli teadlaste töö pälvis rahupreemia. Uuringute käigus selgitati välja, et didžeriduu ehk vana aborigeenide instrumendi regulaarne mängimine on efektiivne ravi obstruktiivse uneapnoe ja norskamise korral. Uuringuga tehti algust 2005. aastal.

Majanduspreemia said aga Austraalia teadlased, kes seadsid mängurid vastakuti meetrise krokodilliga. Selgus, et probleemsed mängurid tegid pärast kokkupuudet reptiiliga kõrgemaid panuseid, kuna arvasid, et kokkupuude ohtliku loomaga on neile õnnemärgiks.

Oliver Hart, kes osales krokodillide ja mänguritega seotud uurimistöös (Reuters / Scanpix)

Liba-Nobeleid jagati juba 27. korda.