Vaata, kes on need neli sodiaagimärki, kes reisikaaslasteks sündinud!

Kes oleks parim valik võõra kultuuriga tutvumiseks, kellest oleks abi keerulistes sihtriikides – Your Tango aitab sul sõprade seast nende sodiaagimärgi abil valikut teha!

Plaanid minna reisile, et kogeda võõrast kultuuri, seigelda looduses või nautida lihtsalt päikesekiiri basseini ääres. Millise sõbraga minna? Kes oleks parim reisikaaslane?

Skorpionid elavad selleks, et kogeda ja võtta elust viimast - nad on väga kirglikud. See muudabki nad suurepärasteks reisikaaslasteks, sest neid ei hirmuta miski.

Ta naudib seiklusi ja riskimist. Ta on julge ja leidlik. Keerulised olukorrad on Skorpionist reisikaaslasega suurepärased, sest ta leiab lahenduse. Neil on nälg kogeda, raevukas huvi põnevuste otsingul.

AMBUR

Amburid armastavad reisimist ja neil on elule filosoofiline lähenemine. Ta armastab kogeda ja elada. Idealistlik lähenemine kõigile ja kõikjal, kus ta reisib.

Talle meeldib reisida värskes õhus, kogeda loodust ja kultuuri.

Kui tahad käia ajaloolistes paikades ja vaadata kaunist maastikku, peaks Ambur olema su esimene valik!

JÄÄR

Jäär on dünaamiline ja pidevalt arenev. Talle meeldivad muudatused ja uued kogemused. Vastasel juhul tal hakkab lihtsalt igav. Ta tahab reisil kõike kogeda. Ta on reisil impulsiivne, mistõttu võid temalt oodata erilisi üllatusi, ootamatusi ja lõbusat olemist.

Jäärale meeldviad ka füüsilised väljakutsed. Kõik vähegi intrigeeriv on tema jaoks. Matkamine, mägironimine ja kõik see, mis vähegi adrenaliini ringlema paneb.

KAALUD

Kaalud on väga sotsiaalsed ja armastavad väljas käimist, suhtlemist ja uute inimestega kohtumist. Teha seda kõike mõnes uues ja võõras riigis - see on nende jaoks väga isuäratav pakkumine.