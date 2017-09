Tõnis Niinemetsalt sai valimisvõitlust jälgides ilmselgelt hing täis armastatud näitleja võttis kätte ja kirjutas avaliku kirja peaministrile. Vaimukas ning terav pöördumine kõlas järgmiselt:

Peaminister Jüri Ratas väitis riigikogus: „Ma tean, et enamik Eesti inimesi tahab valimistel hääletada paberil, hääletuskasti juures.” Mul on üks küsimus! Jüri, kust sa tead?! Sellised „mina tean” väljaütlemised on rohkem ühe teise mehe rida ja see mees annab inspiratsiooni kogu maailma stand-up koomikutele.

Videokollaaž Donald Trumpist



Jüri, kas Sulle ei tundu see veidi libe tee? Mina Sinu asemel seda teed ei läheks. Sest näiteks mina eelistan küll elektrooniliselt oma hääle anda. Juba ammu ei ole see kasti juures käimine mingi eriline sündmus, peale mida saab puhvetist produkte ja punased nelgid. Meil on seda aega mujale ka panna. Ma vòiksin näiteks perega hoopis loomaaeda minna.



Jüri aga mure on tegelikult hoopis mujal. Sellel ajal kui sina valutad on pead: „Kuidas meie peaksime valima,” mõtleme meie „keda valida” ja ausalt öeldes, väga häid valikuid pole. Jüri, ma usun, et sa soovid parimat, aga sul ei tule kõik veel kõige paremini välja. Edgarit ka ei ole enam ja… Donaldi mudel ei sobi Eestisse.



Ma tulen sulle appi. Ma tegin oma polli. Teeme selgeks, kuidas keegi valida tahab. Ma panin sinna ühe küsimuse juurde - ja see valik võiks olla ka hääletussedelil „Tahaks valida kedagi teist”

Ma tegin selle polli täiesti sõltumatule lehele ja selle hääletuse tulemusi ei püüta mõjutada.



Varsti on vastused olemas. Jüri, kui Sa tunned, et Sa vajad veel abi siis mina olen valmis. Sina oled spordimees, mina olen spordimees lähme teeme Käärikul ühe laagri. Ajastame tippvormi selleks ajaks kui tulemused saabuvad. Kui tagasi tuled Saad kohe lahendama hakata. Lähtudes spordiloogikast saad peatreenerina kohe vastutama hakata ja Su uued vastused on juba täiesti uuel tasemel kastist välja lahendused. Meie kõigi nimel ja kõigi jaoks.



Jüri, veni-vidi-vici.

Tõnis Niinemets

P.S. ma soovitaks kiiresti Sultsiga midagi ette võtta aga eks Sa ise vaata…