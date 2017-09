„Mulle esitati küsimus, et kas ma sooviks seal osaleda ja ma olin nõus. See sobis pikkuselt hästi ja ilmselt oli filmivalikut tehes rohkem silma jäänud,“ selgitas Balti Filmi- ja Meediakoolis õppiv Rebeka, kuidas ta festivalile sattus. „See oli meie teise aasta lõputöö.“

Film on adaptsioon Anton Tšehhovi lühijutustusest „Ametniku surm". Originaalis paigutub lugu teatrikeskkonda, kus üks vaene ametnik aevastab kindrali peale ning teo võimalike tagajärgede pärast aina tugevamat paanikat tundma hakkab – mis on teo tagajärg? Käesolev lühifilm on asetatud aga militaarkeskkonda, et võimendada olukorra absurdi ning laiendada allegooriat tänapäevamaailmas toimuvale. Mõte pole siiski muutunud: üks isik suures süsteemis tunneb hirmu ja peab olema igal sammul äärmiselt ettevaatlik. Film räägib loo sellest, mida hirm võib inimesega teha.