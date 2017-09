Kahe aasta jooksul valminud restorani menüüs on enam kui 60 rooga, mille hulgas on nii koduseid maitseid kui ka ülemaailmseid toidutrende.

„Üks on aga kindel: meie kööki iseloomustavad lihtsad, värsked ja puhtad maitsed,“ räägib tippkokk, et nii mitmedki road põhinevad nende enda tehase juustudel. Esmajärjekorras soovitabki Rooz külalistel proovida majajuustusid.

350 kohaga Rae Meierei on üks Eesti suurimaid restorane. Sisekujundus on loodud industriaalses võtmes ja inspireeritud art deco'st, tuues esile palju originaalseid valgusteid ja disainielemente, mis on pärit reisidelt üle maailma. Külastajate päralt on mitmetasandiline suur saal, kus on hea jälgida avatud köögis askeldavaid kokkasid. Rae Meierei asub Tallinna vanalinnas aadressil Dunkri 5.