Vaja läheb (kogused on mõeldud kahele):

Tainas

nisujahu 3 dl

suhkur 3spl

külmkapikülm või 125 g

värskelt pressitud sidruni mahl 2 spl

Glasuur

tuhksuhkur 1 dl

värskelt pressitud sidruni mahl 1 tl

Täidis

mandliga martsipanimass 200 g

toasoe või 100 g

värskelt riivitud sidruni koor 1 tk

muna 4 tk

nisujahu 1 dl

küpsetuspulber 1 tl

hapud kodumaised õunad 700 g

1. Sega omavahel jahu ja suhkur. Haki hulka külm või ja sega ühtlaseks purutaoliseks massiks. Lisa sidrunist pressitud mahl ja sega tainapalliks. (Seda on mugav teha köögikombainis.) Suru tainas küpsetuspaberiga vooderdatud 20x30 cm ahjuvormi põhja ja äärtele ning tõsta täidise valmistamise ajaks külma.



2. Riivi martsipanimass ja ning mikserda kokku või ja riivitud sidrunikoorega. Lisa ükshaaval ja korralikult vahustades munad. Sega jahu küpsetuspulbriga ja lisa siis munavahu hulka. Koori õunad, lõika õhukesteks viiludeks ja sega ka need sisse.



3. Torka tainasse kahvliga augud ja eelküpseta 175-kraadises ahjus 10 minutit.



4. Laota täidis eelküpsetatud põhjale ja küpseta veel 20–30 minutit. Lase jahtuda.



5. Sega tuhksuhkur sidrunimahlaga, nii et saad niristatava glasuuri.



6. Nirista glasuur koogile ja lõika kook ruutudeks.

Valmistusaeg üle 60 min

Retsepti allikas: Toidutare