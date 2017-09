Eile õhtuks pandi Ülemiste uue kaubandus- ja meelelahutuskeskuse T1 Mall of Tallinn ehitusel püsti suvist Telliskivi välikino meenutav saal, et tutvustada filmimaailmaga seotud inimestele 2018. aasta oktoobris valmivat Cinamoni kino.

End rannatoolides sisse seadnud ja pleedid peale tõmmanud, said külalised ühtlasi ära vaadata Katrin ja Andres Maimiku järgmisel nädalal kinodesse jõudva mängufilmi „Minu näoga onu“, mille peaosades Rain Tolk, Roman Baskin ja Evelin Võigemast.

Uhkelt eksponeerisid oma kasvavat beebikõhtu produtsent Katrin Maimik ja riigikogu liikme Rainer Vakra elukaaslane Marilin Look (alumisel pildil).

Eelmisel aastal režissöör Andres Maimikust lahutanud Katrin Maimik ootab teist last. Kooselust Andresega on Katrinil 6-aastane tütar Miriam Mia. Andres Maimikul on varasemast kooselust ka poeg. Beebiõnn on saabumas Katrini uude perre, kuid läbisaamine ekskaasa Andres Maimikuga on suurepärane. Ka uue filmi „Minu näoga onu“ tegid endised abikaasad koos.

Elukaaslased Rainer ja Marilin tunnevad teineteist juba 2000. aastate algusest, mil õppisid mõlemad ülikoolis. Järeltulija on Rainerile ja Marilinile esimene.