Kui vaadata Eesti mööblisalongidesse, siis on diivanite valik lai, esindatud on idapoolsete riikide, samuti Euroopa ja kodumaiste tootjate toodang. Kui hakata otsima aga tõeliselt mugavat diivanit, siis ei saa aga üle ega ümber USA brändidest, sest võib ju igaüks oma silmaga veenduda ameerikaliku stiili lopsakuses ja komfortsuses. Riigis, kus väga paljude kodude keskpunkt on elutuba ja kus pikki tunde telerivaatamisele või nutiseadmetes surfamisele pühendatakse, osatakse diivani mugavusi hinnata ja tarbija vajadustega arvestada.

Väga oluline on tunda end peale tööpäeva või nädalavahetustel kodus mugavalt, et lõõgastuda, jõudu koguda ning lihtsalt pisut laiselda, et teha oma peas ruumi uutele mõtetele. Selleks on kahtlemata väga abiks pehme mööbel, eriti just diivan, millel istudes või lamades veedetakse peredes rohkem aega kui soovitakse endale tunnistada.

Hubane, kodune, mõnus, õdus ja isikupärane – just nii võiks hinnata ka Ameerikas toodetud diivaneid, mida vahendab Eestisse Charma mööbel, kelle mööblist enamus on valmistatud naturaalsetest materjalidest. Diivanite puhul on nii karkass, vedrustus, kui ka tekstiilid eriti kvaliteetsest materjalist, et tagada mööbli pikk iga ja kasutusmugavus.

Charma mööblivalikus on traditsioonilisemaid kahe- ja kolmekohalisi diivaneid, aga ka nurga ja mooduldiivaneid. Samuti pakutakse recliner-tüüpi tugitoole ja diivaneid. Tegemist on siis tugitoolide või diivanitega, millel käib seljatugi alla ning jalatugi välja ja millel on võimalik lebada horisontaalselt, vaadates televiisorit, lugedes raamatut või surfates nutiseadmega internetis. Seejuures on selg ja kael toestatud, mistõttu soovitatakse taolist mööblit just neile, kellel on selja-ja kaelavalud.

Charma mööblivalikus on esindatud erinevad stiilid, alates klassikalisest diivanidisainist ja lõpetades moodsate variantidega. Ettevõte pole tootevalikus piirdunud vaid ühe kindla stiiliga, sest soovib pakkuda võimalikult erinevaid tooteid, mis vastaks iga inimese isikupärasele maitsele. Samuti ei leidu tootevalikus suurtes kogustes täpselt ühesuguseid mööbliesemeid.

