Pime ooperikuulsus Andrea Bocelli kukkus ratsutades nii õnnetult hobuse seljast, et viidi helikopteriga haiglasse.

Daily Maili teatel juhtus õnnetus neljapäeval Pisas, kui oma tegususe poolest kuulus 58aastane Andrea ratsutamas käis. 12. eluaastal täiesti pimedaks jäänud laulja lõi pea nii kõvasti ära, et vajas haiglaravi, kuid pressiesindaja sõnul kosub ta nüüd juba kodus.

Bocelli ise kinnitas juba samal päeval fännidele, et muretsemiseks pole põhjust: „Kallid sõbrad, kinnitan teile, et tunnen end suurpäraselt - see oli lihtsalt tühine kukkumine,“ säutsus ta Twitteris.