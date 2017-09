Eile jõudis meediasse pommuudis sellest, et esikaantel ja seltskonnapidudel nii eredalt särava staarpaari Tanel Padar-Kristel Mardisoo naispool on hoopiski abielus teise mehega. Tänases Kroonikas kinnitab Kristel fakti, kuid enda ja tapetud ärimees Mait Metsamaa poja Andrease suhte detailidesse ei lasku.

Üks tähelepanelik lugeja saatis Õhtulehele täna pildi Kristeli Instagramist, kus naine pulmakleidis poseerib ning on kommentaariks kirjutanud „Ma olen nii õnnelik!“. Üks sõbranna uurib seepeale kommentaarides, kas kuupäev sai paika ning Kristel vastab: „Lõpuks ometi jaa...“. Paljud soovivad Kristelile pildi all juba peatse abiellumise puhul õnne.

Kas tõesti pani Kristel siis üles pärispildi oma pulmast? Õhtuleht pöördus toona ka Kristeli enda poole ja uuris, kas nad hakkavad Taneliga abielluma. „Abielluma me veel ei hakka. Tegu oli ühe projektiga. Ja sõbrannad andsid pildi all nimelt ainest, et inimestel igav ei hakkaks,“ ütles Kristel ja kinnitas, et nad ei ole Taneliga ka kihlatud. Lõpuks selgus kommentaaridest, et tegu olla fotosessiooniga.

Kõnealune pilt on postitatud 2016. aasta aprillis. Tänane Kroonika kirjutab, et Kristel ja Andreas on abielus olnud pisut üle aasta. Seda, millal täpselt abielluti Kristel ei avalda, kuid viimaste uudiste valguses võib oletada, et Kristel abiellus tõesti siis Andreas Metsamaaga ja avaldas päriselt pulmakleidis pildi, kuid maskeeris selle fotosessiooniks. Kogu tõde teavad lõpuks muidugi vaid Kristel ja Andreas ise.