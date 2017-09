Eile õhtuks pandi Ülemiste uue kaubandus- ja meelelahutuskeskuse T1 Mall of Tallinn ehitusel püsti suvist Telliskivi välikino meenutav saal, et tutvustada filmimaailmaga seotud inimestele 2018. aasta oktoobris valmivat Cinamoni kino.

Paljud inimesed on mõelnud, et meie väikse riigi pealinnas on juba niigi õige ohtralt kinosid. Kas hirmu tulise konkurentsi ees ei ole? Keegi peab ju kellegi enne või hiljem välja sööma?

Hirmu meil tõesti ei ole. Esiteks usume me T1 uude kontseptsiooni (et kaubanduskeskus peab olema ka meelelahutuskeskus, kus on meeldiv aega veeta, mitte ainult ostelda – toim). Teiseks, on KAMP arhitektide ja Jan Skolimowski tehtud uus kinokontseptsioon tõesti sisekujunduslikult ülimalt kaunis. Kui sinna lisada veel hea filmivalik, korralik ja järjekorravaba poeala, siis ma usun et mureks pole väga põhjust. Alati on ka võimalus, et turg kasvab.

Cinamoni kinoketi omanik Tatjana Tolstaja (paremal) ja kommertsdirektor Toomas Luhats (paremalt teine). (Viktor Burkivski)

Viimastel aastatel uuendatud või avatud kinod on võistelnud selles, kellel on Balti- või Põhjamaade modernseim helisüsteem või uudseim projektor. Millised trumbid plaanib Cinamon oma uues kinos välja käia?

Hetkel on maailmas ikkagi kõige võimsam kinonäitamise süsteem IMAX ning see asub meil Kosmoses koos minu teada Baltikumi suurima ekraaniga. Me saame öelda et Cinamon toob T1 kõikidesse saalidesse Barco laserprojektorid ning võimsad helisüsteemid.

Kuid kas tegelikult ka kinokülastaja tuleb sellepärast kinno, et meil on kõige parem projektor või võimsaim helisüsteem? Julgen kahelda. Inimene tuleb kinno ikkagi elamust saama. Selles vaates on meie asi pakkuda terviklikku ja funktsionaalset kogemust, alates pileti ostmisest äpi kaudu ning lõpetades mugavaimate võimalike tugitoolidega kinos.

Meie väga selge panus on tehtud sisekujundusele, sest me usume et hea disain muudab elu paremaks. Lisaks kinoelamusele tahame me, et meie külalised oleksid ka hubases, mugavas ning filme ja kino armastavas keskkonnas.

Paluks mõningaid huvitavaid arve ka – kui mitu saali tuleb, mitu kohta saab olema suurimas saalis, kui suur on suurim ekraan?

T1 kinno tuleb kuus saali. Kohtade ja ekraanide numbreid me praegu veel ei jaga, sest ehitus on pooleli.

Küll aga on põnev see, et kõige suurem saal kõigis Cinamoni kinodes hakkab kandma nime Kosmos. Kuivõrd Kosmos IMAXi ehitusel loodi paljude hinnangul väga unikaalne saal, kasutame seda kogemust.

Kosmose-nimeline saal Cinamoni kinodes on ülikõrge audiovisuaalse kvaliteediga saal. Kui kõigis saalides on laseprojektor, suurepärane helisüsteem ning mugavad istmed, siis Kosmose-saalidesse tuleb hetkel maailmas saadaolevatest tehnilistest võimalustest parim komplekt.

Kosmose-saalide ehitamisel ei kasutata IMAXi loomisel Tallinna kinos Kosmos saadud kogemusi mitte ainult laserprojektsiooni ja heli ning ekraani, vaid ka sisekujunduse, tugitoolide, valguse ja muu vaates. Ja teatud mõttes on see Kosmose saali nimi ka kaunis kummardus tublile ja meile väga armsale vanale heale Kosmosele Tallinnas Pärnu maanteel.

Kuidas võiks iseloomustada uue kino filmivaliku põhimõtteid?

Filmivaliku koha pealt meeldib meile öelda et seda otsustavad kinokülastajad, meie asi on pakkuda parimat võimalikku ja laia valikut filmidest. Aga Cinamonil on kombeks ka pidevalt uuendada ning laiendada sisuvalikuid.