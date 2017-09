Täpselt kuu aja pärast toimuvatel kohalike omavalitsuste valimistel kandideerivad Tallinnas Lasnamäel Airi ja Jüri Hark. 1998. aasta juulis, kui Airi Hark avas Paldiskis oma esimese graafikanäituse, kirjutas Õhtuleht kunstnikust loo. Artiklis on kirjas, et Airi ja tema elukaaslane Jüri Hark pöördusid paar nädalat varem Tallinna Kesklinna sotsiaalhoolekande osakonna poole palvega leida oma lastele korralik kodu või vähemalt täisväärtuslikud vanemad. Põhjuseks tõid nad suutmatuse oma nelja last kasvatada.

„Arvasin, et lapsed on ilusad asjad ja kasvavad nagu muuseas meie kõrval,” ütles Airi Hark lehele, tunnistades, et elu osutus aga hoopis teistsuguseks.

