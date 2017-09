Pilti nähes võttis Taukariga ühendust Delfi ajakirjanik ning küsis temalt kommentaari. Taukar vastaski, et tegu oli alkoholivaba õluga ning et ta soovitab seda kõigil alkovabal kuul proovida.

Küll aga ei meeldinud lauljale see, millise pealkirja ajakirjanik loole pani, mis küsis, kas Taukar jõi alkoholivabal kuul alkoholi?

“Kuigi mu kommentaar ütles, et ei joonud, siis ta jättis oma reporteritöö pooleli, kas jõi või ei joonud, ja tegi selle pealkirja küsimärgiga. See ajas mind selles mõttes närvi, et see on nii suur teema, see on suur kampaania, Tervise arengu instituut on sellesse nii palju raha sisse panustanud, mina ja Kristel oleme sellesse palju panustanud ja ühe sellise pealkirjaga võib seda väga kergelt õõnestada. Tänapäeva klikimeedias ja veebiportaalides on teada, et paljud ei loe pealkirjast, või isegi esimesest lõigust kaugemale, mistõttu tõesti, tema teguviis ajas mind närvi,” selgitas Taukar.

Krista Lensin ütles aga lauljale, et probleem oli temas ja ta oli ise rumal, et üldse õlut meenutavat jooki avalikus kohas jõi.

“Ütle mulle, kulla laps, kuidas sa saad olla nii rumal, et sa võtad avalikus kohas, sellepärast, et tahtsid, vahuga joogi ja tekitad olukorra, kes pärast lähevad koju ja ütlevad: vaadake nüüd, Taukar polegi õige mees. Minu arust oleks võinud sa lilled saata sellele ajakirjanikule ja öelda, et ma väga tänan, et sa püstitasid küsimuse nii suurelt, et inimesed saavad sealt minu vastuse kätte,” ütles Lensin.

Taukar asus aga ennast kaitsma, öeldes, et alkoholivaba õlu joomine on just hea viis propageerida alternatiive.

“Väga tore, aga tee siis õllereklaami, aga mitte alkoholivaba kuul luristad mingit jooki, mis on vahune!” vastas Lensin, kelle arvates ei peaks Taukar siiski ka alkoholivaba õlle joomist propageerima.

“Homme lähevad su fännid poodi ja mõtlevad, et meie Taukar paneb alkoholivaba õlut, me oleme kõik väärt seda jooma. Minu arust oli see, kus sa oleks võinud rahulikult Limpat luristada,” sõnas ta.

Taukar tõi aga välja argumendi, et paljud inimesed joovad õlut mitte joobe saavutamiseks, vaid maitse pärast.

“Miks nad peaksid kainel septembril loobuma lõunasöögi või õhtusöögi kõrval loobuma õlle maitsest, samal ajal tahes olla korrektne, aumees ja võtta see väljakutse vastu ja olla täiesti kaine.”

Lensin jätkas aga Delfi ajakirjaniku kaitsmist öeldes, et tänu temale saidki inimesed teada, et tegu on alkoholivaba õllega ja selgitas, miks ajakirjanik sellise pealkirja pani.

“Kui sul on laul 2-3 minutit ja sul on palju laulusõnu, millega inimeste hinge jõuda, pooled sinu fännid ei tea su laulude pealkirju, sellel inimesel, kes avaldab veebis sellise uudise, peab kahe sekundiga saama inimeste tähelepanu. Kui ta oleks pannud sinna “oi kui tore, joome kõik alkoholivaba õlut”, see asi ei toimiks,” sõnas ta.

Taukari arvates oleks võinud ajakirjanik panna hoopis pealkirja “Vaata, mida jõi Karl-Erik Taukar Tartus”, mille peale Lensin plahvatas:

“Väga tore, aga sina ei ole ajakirjanik, ajakirjanik ei kirjuta sulle laule, sa ära tee ajakirjaniku tööd!”

Saatejuht Mihkel Raud uuris aga, kas ajakirjanikud klikimeedias ikkagi pealkirjades sisuliselt inimestele ei valeta.

Lensini sõnul tulebki aga klikimaailmas inimese tähelepanu kuidagi haarata, seetõttu tuleb inimest rabada nii, et tekiks huvi lugeda.

“Siin antud kontekstis oli see täiesti õigustatud ja ma siiani ei saa aru, milles on üldse probleem, sest ajakirjanik tegi kõik täiesti õigesti. Kui ta ei oleks andnud võimalust Karlile kommenteerida, oleks olnud see viga,” selgitas Lensin.

Lensin süüdistas Taukarit ka selles, et mees oma Facebookis Delfi ajakirjaniku risti tõmbas. Taukar aga probleemist aru ei saa.

"Kui ma oleks pannud selle oma artisti lehele, kus mul on tõesti 20 000 fänni, siis ma saaksin probleemist aru, see oli mu isiklik Facebook, kus on ainult minu sõbrad, mitte üht võõrast inimest," väitis ta.

Lensini sõnul elavad avaliku elu inimesed aga Eestis üldsegi liiga hästi ning ähvardavad kogu aeg ajakirjandust kohtusse anda, arvestamata sellega, et ka ajakirjanikel on omad õigused.

"Miks see läks nii suureks, miks on nii palju sellel postitusel hetkel toetust, on see, et inimesi ilmselgelt üllatas see, kuidas see artikkel kirjutatud oli," põhjendas Taukar.