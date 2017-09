Hiljem olid Matildal seksuaalsuhted kahe Romanovite suurvürsti, Sergei Mihhailovitši ja Andrei Vladimirovitšiga. Pole päris selge, kumma sigitatud oli tema poeg Vladimir. Ent tõenäolisem kandidaat oli suurvürst Andrei Vladimirovitš, kes 1921. aastal oma kauase armukesega viimaks abiellus.

Aleksei Utšitel (“Ääreala“) väntas Nikolai II ja skandaalse baleriini dramaatilisest armuloost ajaloolise draama, peaosades poolatar Michalina Olszanska ja sakslane Lars Eidinger, kuid juba ammu enne esilinastust algatas Vladimir Putini kirgliku poolehoidjana tuntud noor duumasaadik Natalja Poklonskaja kampaania selle keelustamiseks. „Pühakuid ei tohi puutuda!“ põhjendab ta. Rühmitus Kristlik Riik, Püha Venemaa on saatnud kinodele kuude kaupa ähvardusi, et „Matilda“ näitamise korral pistetakse neile tuli otsa. Kreml on ähvardused hukka mõistnud, kuid paistab, et kampaania on vilja kandnud.

Linateose "Matilda" peategelased Matilda Kšesinskaja (Michalina Olszanska) ja Nikolai II (Lars Eidinger). (Kaader filmist / ТПО Рок)

Venemaal peaks „Matilda“ üldlevisse jõudma 26. oktoobril, ent riigi suurim kinokett Cinema Park and Formula Kino eemaldas kõmulise linateose programmist. Firma esindaja Aleksandra Artamonova väitis BBC Newsile, et seda tehakse kinovaatajate kaitsmiseks ähvarduste valguses. „See on vajalik meede – meil on Venemaa 28 linnas väga palju kinosid ja me vastutame nende eest.“

31. augustil visati Utšiteli filmistuudio pihta bensiinipomme, kuid hoone sisemus kahjustada ei saanud. Sel esmaspäeval pandi režissöör Utšiteli advokaadi Konstatin Dobrõnini Moskva büroo ees põlema kaks autot. Dobrõnin avaldas põlenud sõidukitest Facebookis fotod. Sündmuskohale olid jäetud sõnumid: „Põlege Matilda eest“. Kuid 4. septembril vahistati Jekaterinburgis mees, kes oli ramminud oma džiibiga kinohoonet ja süütanud selle sissepääsu. Võimude väitel oli rünnak seotud „Matildaga“.