23. septembril avatakse Wabaduse kohvikus näitus "Maalides head", kus kuulsad inimesed on andnud oma panuse heategevusse, nende seas ka ajakirjanik Vahur Kersna.

"Maalides head" on teist aastat toimuv projekt, millelt saadud tulu annetatakse Eesti vähihaigete laste vanemate liidule, vahendas ETV "Ringvaade".

"Me tundsime, et kuna meil endal on kõik olemas, siis miks mitte aidata neid, kes seda vajavad," selgitas 16-aastane Marianne Tamm, miks ta koos Annabell Sarapuu ja Maarja-Liis Uriga heategevusprojekti käivitas.

Kuulus saatejuht Vahur Kersna, kes on kunagi olnud tuntud karikaturist, lõpetas maali president Kersti Kaljulaidist otse kaamerate ees, joonistades vildikaga prillid, lilled, võtme ja vurrud. "Selle üle võib vaielda, kas tal peaksid olema vuntsid, aga teeme talle väikesed kelmikad vurrukesed," selgitas Kersna.