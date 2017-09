“Kui võlgnikul on auto, siis saab lasta kanda võlgniku auto kohta liiklusregistrisse pandi ja selle alusel hiljem võlgniku auto maha müüa,” soovitab riigiametnik tuhandetele petta saanud võlausaldajatele võimalust, kuidas leevendada muret, milles riik ise inimesi tõhusalt aidata ei suuda. Tuleb iseendale loota ja väikestviisi detektiivi mängida, selgub ametnike selgitustest.

Eelmisel nädalal ilmus Õhtulehes lugu Järvamaa pensionärist Aleksander Kuusikust, kellel on riigis lokkavast seadusetusest kõrini. Mehe väitel pole tal lootustki võlgnikult kätte saada ligi 800 eurot, mille Harju maakohus viis aastat tagasi tema kasuks välja nõudis. Kuusik on riigi peale pahane, sest kohtuotsus, millega võlgnik maksma kohustatakse, ei lähe korda mitte kellelegi peale võlausaldaja. Petta saanud pensionäri meelest tuleks lõpp teha võlgnike paradiisile Eesti vabariigis.

Kontrolli enne laenamist

“Alati on mõistlik enne võlasuhtesse astumist kontrollida tulevase võlgniku tausta – kas tal on varasemaid võlgu; kui on, siis kuidas ta neid on täitnud…” selgitab justiitsministeeriumi eraõiguse talituse juhataja Indrek Niklus. “Igasuguse kahtluse korral tasub mõelda, kas oleks võimalik saada midagi tagatiseks, mis aitaks hiljem, kui probleemid tekivad, võlga kergemini kätte saada. Kui mitte kogu ulatuses, siis vähemalt osaliselt.”